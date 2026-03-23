Val de infracțiuni rutiere în Prahova: șoferi băuți, fără permis sau cu permisul suspendat, depistați în trafic

Polițiștii din județul Prahova au desfășurat, în perioada 20–23 martie 2026, o serie de acțiuni ample pentru siguranța traficului rutier, în urma cărora au fost constatate numeroase infracțiuni. De la conducere sub influența alcoolului, până la șofat fără permis sau cu dreptul de a conduce suspendat, oamenii legii au deschis mai multe dosare penale și au dispus inclusiv măsuri de reținere.

Rețineri și dosare penale pentru șoferi care au ignorat legea

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Lipănești, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost oprit de polițiștii din Boldești-Scăeni pe DN1A. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, fiind cercetat penal pentru fapta comisă.

Un caz similar a fost depistat și pe DN1 (E60), în localitatea Nistorești, unde un bărbat de 49 de ani din București a fost surprins de radar circulând cu 98 km/h. În urma controlului, polițiștii au constatat că și acesta avea permisul suspendat, fiind deschis dosar penal.

Fără permis, băut și cu mașina neînmatriculată

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în Florești, unde un tânăr de 22 de ani a fost prins conducând un ATV neînmatriculat, fără a deține permis de conducere și sub influența alcoolului (0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat). Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru trei infracțiuni.

Șofer băut, reținut după ce s-a urcat beat la volan de două ori în aceeași noapte

Un alt incident grav a avut loc în Bușteni. Un bărbat de 35 de ani din București a fost oprit noaptea pe DN1 și testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. După ce a fost dus la spital și i s-a suspendat dreptul de a conduce, acesta a fost surprins, la scurt timp, încercând să se urce din nou la volan. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore.

Alcoolemii ridicate în trafic, inclusiv în Ploiești

Polițiștii au depistat mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului:

În Aluniș, un bărbat de 30 de ani a fost prins cu o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În Ploiești, un șofer de 36 de ani din Bucov a fost oprit după ce circula cu viteză și avea o alcoolemie de 0,90 mg/l.

Tot în Ploiești, un bărbat de 65 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 1,17 mg/l, una dintre cele mai ridicate valori înregistrate în această perioadă.

În Sinaia, un alt conducător auto, de 38 de ani, a fost prins cu 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toți au fost conduși la unități medicale pentru stabilirea exactă a alcoolemiei și sunt cercetați penal.

Fără permis sau cu vehicule neînmatriculate

Polițiștii au descoperit și alte cazuri grave:

În comuna Șoimari, un tânăr de 19 ani a fost prins conducând fără permis, iar proprietarul mașinii este cercetat pentru că i-a încredințat autoturismul.

În Dumbrăvești, un bărbat de 54 de ani a fost depistat la volanul unui vehicul neînmatriculat.

În Chiojdeanca, un tânăr de 20 de ani a fost prins conducând o motocicletă neînmatriculată și fără permis.

Toate cazurile sunt în continuare investigate, polițiștii urmând să stabilească cu exactitate circumstanțele în care au fost comise faptele.