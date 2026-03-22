Campanie medicală gratuită la Păcureți: Zeci de persoane vârstnice consultate de specialiști

O nouă acțiune din cadrul campaniei „Sănătate pentru Sate” s-a desfășurat la jumătatea lunii martie, la Școala Gimnazială din comuna Păcureți. Zeci de localnici au beneficiat de consultații gratuite oferite de medici specialiști din mai multe domenii.

În cadrul caravanei medicale, pacienții au fost consultați în specialități precum diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, oftalmologie, chirurgie generală, pediatrie, medicină internă, ortopedie și ginecologie. De asemenea, aceștia au avut acces la investigații EKG și ecografii, iar femeile au putut efectua gratuit testul Babeș-Papanicolau.

„Campania Sănătate pentru Sate a ajuns pentru prima dată în localitatea Păcureți. Și de această dată s-a dovedit a fi o inițiativă foarte utilă, deoarece vine în sprijinul persoanelor vârstnice, care ajung tot mai greu la medicii specialiști, inclusiv din cauza distanței până la primul oraș, Ploiești. Astăzi au fost prezenți numeroși locuitori, mulți dintre ei suferind de boli cronice și nefiind consultați de ani buni”, a declarat Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale.

Medicii prezenți în cadrul caravanei au atras atenția asupra importanței prevenției și a controalelor regulate.

„Din păcate, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la incidența cancerului de col uterin și, dacă îl depistăm din timp, avem șanse mari să vindecăm pacientele. Prin controale și investigații pot fi descoperite leziuni premaligne sau chiar leziuni neoplazice în stadii incipiente”, a explicat dr. Cristina Șaptefrați, medic primar ginecologie oncologică.

La rândul său, dr. Sorin Sălăjean, medic specialist chirurgie și ortopedie, a subliniat rolul esențial al unui prim consult de specialitate: „Mulți dintre pacienți locuiesc departe de centrele medicale din marile orașe, iar acest prim contact cu un medic specialist îi poate orienta către investigațiile și tratamentele de care au nevoie.”

Problemele oftalmologice au fost, de asemenea, frecvente în rândul pacienților. „Au venit persoane cu afecțiuni ale suprafeței oculare, precum conjunctivite sau sindrom de ochi uscat. În multe cazuri am prescris ochelari pentru citit, acestea fiind cele mai frecvente necesități”, a precizat dr. Alina Enășoiu, medic oftalmolog.

Campania „Sănătate pentru Sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, au fost organizate 154 de acțiuni în mai multe județe din țară, iar peste 17.000 de persoane au beneficiat de consultații și investigații gratuite.