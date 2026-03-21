Val de e-mailuri false trimise, care imită instituțiile publice, trimise românilor. Cum vă puteți proteja

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Autoritățile trag un semnal de alarmă cu privire la reapariția unor campanii de tip phishing, în care sunt folosite, în mod fraudulos, identitățile unor instituții de aplicare a legii, atât din România, cât și din străinătate.

Potrivit avertismentului transmis de polițiști, aceste e-mailuri sunt concepute pentru a părea oficiale și încearcă să inducă panică în rândul destinatarilor. Mesajele conțin, de regulă, presupuse convocări sau notificări urgente și îi îndeamnă pe oameni să acceseze link-uri periculoase ori să furnizeze date personale.

Scopul acestor tentative este compromiterea dispozitivelor și obținerea de informații sensibile, inclusiv parole sau date bancare.

Cum vă puteți proteja

Pentru a evita să deveniți victime ale acestor înșelătorii, specialiștii recomandă:

  • să nu accesați link-urile primite din surse necunoscute;
  • să nu furnizați date personale sau bancare;
  • să blocați și să raportați adresele de e-mail suspecte.

Ce trebuie să faceți dacă ați interacționat cu un astfel de mesaj

În situația în care ați accesat link-uri sau ați răspuns acestor e-mailuri, este important să acționați rapid:

  • verificați și securizați dispozitivul folosit;
  • schimbați parolele conturilor importante;
  • monitorizați și protejați conturile bancare;
  • sesizați poliția, fie online, fie la cea mai apropiată unitate.

Reprezentanții autorităților subliniază că vigilența este esențială în astfel de situații: o clipă de neatenție poate duce la pierderi semnificative, în timp ce o secundă în plus de verificare vă poate menține în siguranță.

