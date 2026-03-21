Val de e-mailuri false trimise, care imită instituțiile publice, trimise românilor. Cum vă puteți proteja

Autoritățile trag un semnal de alarmă cu privire la reapariția unor campanii de tip phishing, în care sunt folosite, în mod fraudulos, identitățile unor instituții de aplicare a legii, atât din România, cât și din străinătate.
Potrivit avertismentului transmis de polițiști, aceste e-mailuri sunt concepute pentru a părea oficiale și încearcă să inducă panică în rândul destinatarilor. Mesajele conțin, de regulă, presupuse convocări sau notificări urgente și îi îndeamnă pe oameni să acceseze link-uri periculoase ori să furnizeze date personale.
Scopul acestor tentative este compromiterea dispozitivelor și obținerea de informații sensibile, inclusiv parole sau date bancare.
Cum vă puteți proteja
Pentru a evita să deveniți victime ale acestor înșelătorii, specialiștii recomandă:
- să nu accesați link-urile primite din surse necunoscute;
- să nu furnizați date personale sau bancare;
- să blocați și să raportați adresele de e-mail suspecte.
Ce trebuie să faceți dacă ați interacționat cu un astfel de mesaj
În situația în care ați accesat link-uri sau ați răspuns acestor e-mailuri, este important să acționați rapid:
- verificați și securizați dispozitivul folosit;
- schimbați parolele conturilor importante;
- monitorizați și protejați conturile bancare;
- sesizați poliția, fie online, fie la cea mai apropiată unitate.
Reprezentanții autorităților subliniază că vigilența este esențială în astfel de situații: o clipă de neatenție poate duce la pierderi semnificative, în timp ce o secundă în plus de verificare vă poate menține în siguranță.