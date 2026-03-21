Cum va fi vremea de Florii și Paște 2026. Prognoza meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru perioada 23 martie – 20 aprilie 2026, interval care acoperă și sărbătorile de Florii și Paște. Potrivit estimărilor, vremea se va menține, în general, apropiată de normalul perioadei, fără variații extreme.

În prima săptămână (23 – 30 martie), temperaturile vor fi ușor mai ridicate în nord și est, iar în restul țării vor fi apropiate de valorile obișnuite. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi ușor peste normal în sud, dar în celelalte regiuni vor rămâne în limite normale.

Pentru intervalul 30 martie – 6 aprilie, când sunt și Floriile, meteorologii estimează temperaturi apropiate de mediile climatologice, cu posibilitatea unor valori ușor mai scăzute în vest. În schimb, ploile ar putea fi mai frecvente, mai ales în sudul și sud-vestul țării.

În săptămâna 6 – 13 aprilie, vremea se anunță stabilă, cu temperaturi și cantități de precipitații apropiate de normal în toată țara.

Pentru perioada 13 – 20 aprilie, care include Paștele, meteorologii estimează valori termice în limitele obișnuite pentru această perioadă, iar regimul pluviometric va rămâne, de asemenea, apropiat de normal.

Specialiștii precizează că aceste prognoze sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și reprezintă tendințe generale, fără a putea anticipa fenomene meteo de scurtă durată.

Pentru Florii și Paște 2026 nu sunt așteptate episoade de vreme severă, iar temperaturile vor fi, în general, normale pentru această perioadă, cu posibile ploi temporare în anumite regiuni.