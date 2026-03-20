Benzina standard a depășit 9 lei/litru la unele benzinării din Ploiești. Ce măsuri pregătește Guvernul

Prețurile la carburanți au crescut din nou peste noapte, iar benzina a atins un nou record în România. În benzinăriile OMV din Ploiești, litrul de benzină standard a depășit deja pragul de 9 lei, în timp ce motorina a depășit de 9,50 lei/litru.

Este pentru prima dată când benzina trece de acest prag psihologic, iar creșterile vin într-un ritm alert. Este a zecea scumpire la benzină de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, iar în cazul motorinei este deja a 11-a majorare în mai puțin de trei săptămâni.

Pentru un plin de 50 de litri, românii plătesc acum cu aproximativ 75 de lei mai mult decât înainte de declanșarea conflictului din Iran.

În paralel cu scumpirile, la nivelul Guvernului au început deja discuții privind măsuri de limitare a prețurilor. Potrivit digi24.ro, se ia în calcul o acciză flexibilă, astfel încât prețurile la pompă să nu mai depășească anumite praguri. De asemenea, este analizată și posibilitatea plafonării adaosului comercial.

Scumpirile actuale sunt puse în legătură directă cu tensiunile internaționale și cu evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la creșterea rapidă a cotațiilor petrolului și, implicit, la majorări succesive la pompă.