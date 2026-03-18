Percheziții în Prahova într-un dosar de fraude de 1,5 milioane lei. Angajări fictive pentru indemnizații, pensii și credite

Polițiștii au descins miercuri, 18 martie, în mai multe județe din țară, inclusiv în Prahova, într-un dosar de amploare care vizează o rețea de angajări fictive folosite pentru obținerea ilegală de bani de la stat și credite bancare.

În total, au fost puse în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară în județele Buzău, București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Vrancea, într-o anchetă coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Cum funcționa

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2014 – 2025, un bărbat de 57 de ani din București, reprezentant al mai multor firme, ar fi introdus date false într-o aplicație oficială privind angajarea unor persoane din diferite zone ale țării.

În realitate, aceste persoane nu lucrau efectiv, nu primeau salariu, iar contribuțiile către stat nu erau plătite.

Cu toate acestea, pe baza acestor înregistrări fictive, beneficiarii ar fi obținut indemnizații de creștere a copilului, pensii, șomaj sau credite bancare.

Pentru a induce în eroare instituțiile statului, ar fi fost depuse declarații cu date nereale privind contribuțiile sociale și veniturile, dar și documente false care atestau calitatea de salariat.

Prejudiciu de aproximativ 1,5 milioane de lei

Anchetatorii estimează că prejudiciul total produs în acest dosar se ridică la aproximativ 1.500.000 de lei.

Perchezițiile au vizat și locații din Prahova, polițiștii din județ fiind implicați direct în acțiune, alături de colegi din mai multe structuri teritoriale și din București.

Ancheta continuă

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

La acțiune au participat polițiști din mai multe județe, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.