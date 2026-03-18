Legătură între A0 și Aeroportul Otopeni. Cum arată traseul și cât vor dura lucrările

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru construirea drumului de legătură între Autostrada A0 și Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, un proiect strategic care va reduce timpul de deplasare și va fluidiza traficul în zona metropolitană București‑Ilfov.

„Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute, un drum care, pe rețeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanță de 16-20 kilometri.

Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunitățile din zona localității Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România.

Nu în ultimul rând va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a precizat Directorul General al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Detalii tehnice:

Lungimea Drumului de legătură: 2,55 kilometri;

Nod rutier de conexiune cu A0 tip „treflă” și o lungime totală a bretelelor de 7,5 kilometri;

Pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord

Durata de realizare (proiectare și execuție): 30 de luni

Traseul Legăturii rutiere între Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2 AIHC, se desfășoară pe teritoriul județului Ilfov, UAT Tunari, desprinzându-se de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0 printr-un nod rutier tip treflă.

Proiectul include și legătura rutieră cu Drumul Județean 200 B Tunari-A0-Balotești printr-un sens giratoriu.