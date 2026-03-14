Când începe vacanța de Paște în 2026. Câte zile vor sta elevii acasă

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Elevii din România vor avea, în primăvara anului 2026, o vacanță de aproximativ zece zile în jurul sărbătorilor pascale, potrivit structurii oficiale a anului școlar.

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, cursurile se vor desfășura până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Începând de sâmbătă, 4 aprilie, elevii intră în vacanța de primăvară.

Vacanța se va încheia marți, 14 aprilie 2026, iar elevii se vor întoarce la cursuri miercuri, 15 aprilie, când începe ultimul modul de învățare din anul școlar.

În total, copiii vor avea 10 zile de vacanță, perioadă care include și sărbătoarea Paștelui ortodox, celebrată anul viitor pe 12 aprilie, precum și a doua zi de Paște, pe 13 aprilie.

După vacanța de primăvară, elevii vor intra în ultimul modul de cursuri al anului școlar 2025–2026, care se va desfășura până la începutul vacanței de vară, programată pentru 20 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

De 16 ani, în Ploiești: cum a construit Daniela Gheorghe cabinetul de optometrie Clarity Vision

Corina Matei Corina Matei -
În Ploiești, la Piața 9 Mai, pe Aleea Vitioarei,...

Ploiești, fără păcănele! Câți bani s-ar pierde din impozitul pe venit, dacă ar dispărea sălile de jocuri

Corina Matei Corina Matei -
Campania „Ploiești, fără păcănele!”, demarată de Observatorul Prahovean, își...

Cine a condus Ploieștiul când stația de epurare îngropa orașul în datorii de 10 milioane de euro

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Timp de aproape două decenii, problema construirii unei noi...

