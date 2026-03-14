O nouă rută CFR, pe care circulă trenuri noi, trece prin Ploiești. Programul trenurilor

Autor: Ștefan Vlăsceanu
CFR Călători informează că, începând cu 14 și 15 martie 2026, introduce în circulație trenuri noi pe o rută nouă din programul de circulație: București Nord – Brașov – Sighișoara – Deva – Arad – Timișoara Nord și retur, astfel:

  • IR 16021 București Nord (11:20) – Timișoara Nord (23:12), începând cu 14 martie 2026
  • IR 16023 Timișoara Nord (09:09) – București Nord (21:11), începând cu 15 martie 2026

Noile trenurile vor fi operate cu rame electrice Alstom și vor asigura legături directe între Capitală și importante orașe din centrul și vestul țării, contribuind la extinderea conexiunilor de transport pe rețeaua feroviară și la îmbunătățirea condițiilor de călătorie pentru pasageri.

Ramele electrice care vor opera aceste trenuri fac parte din lotul complet de 12 unități Alstom, atribuit pentru operare în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1).

Până în prezent, ramele aflate în exploatare asigură, conform contractului, operarea trenurilor pe mai multe rute principale: București Nord – Constanța și retur, București Nord – Craiova și retur, București Nord – Deva și retur, București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur.

Introducerea acestor trenuri face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport prevăzut în Mersul Trenurilor 2025–2026, care are ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport.

Pentru informații despre circulația trenurilor, orare și cumpărarea biletelor, călătorii au la dispoziție următoarele canale:

