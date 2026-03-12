Motorina ar putea ajunge la 9,7 lei pe litru în două săptămâni. De ce nu scad prețurile când petrolul se ieftinește

Prețul motorinei la pompă ar putea ajunge în următoarele două săptămâni la aproximativ 9,78 lei pe litru, potrivit specialiștilor din cadrul Asociației Energia Inteligentă, citați de hotnews.ro.

- Publicitate -

Specialiștii au ajuns la acest rezultat în urma aplicării unei formule matematice care include prețul petrolului, cotațiile diesel, marjele companiilor, costurile din lanțul logistic, precum și acciza și TVA colectate de stat

Prețul motorinei de la pompă nu este niciodată rezultatul direct al cotațiilor din ziua respectivă, explică specialiștii. În realitate, ceea ce plătesc astăzi șoferii din România este reflexia pieței petroliere de acum câteva săptămâni.

- Publicitate -

Lanțul logistic, de la achiziția țițeiului, la rafinare, transport și distribuție, introduce un decalaj relativ stabil, care permite o estimare destul de precisă a evoluției prețurilor.

Motorina vândută astăzi la pompă provine, în mare parte, din produsul importat în urmă cu aproximativ două săptămâni. La data de 24 februarie, cotația motorinei pe piața de referință europeană ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp) era de aproximativ 739 dolari pe tonă.

Cum se calculează prețul la pompă

În același timp, motorina produsă în rafinării se bazează pe țiței achiziționat chiar mai devreme, cu un decalaj de aproximativ patru săptămâni. La acel moment, țițeiul Brent era cotat în jurul valorii de 67,95 dolari pe baril.

- Publicitate -

Introduse într-un model de calcul care include acciza, TVA, costurile logistice și marja comercială, aceste cotații conduc la o estimare foarte apropiată de realitatea din piață.

Conform calculelor realizate de specialiștii din Asociația Energie Inteligentă, valoarea rezultată pentru motorină pentru data de 12 martie 2026, la marjele folosite în ultimele zile, este de aproximativ 8,81 lei pe litru, nivel care se regăsește, cu mici variații regionale, în prețurile de la pompă.

Problema reală nu este însă prețul de astăzi, ci cel care urmează să vină. Pentru că, dacă aplicăm aceeași logică de transmitere a prețurilor în lanțul petrolier, cotațiile mai ridicate ale motorinei și ale petrolului din ultimele săptămâni nu s-au reflectat încă în totalitate în prețul final din România. Practic, piața se află în plin proces de ajustare, mai spune analiza.

- Publicitate -

„Pe baza aceleiași formule, care corelează cotația motorinei ARA, prețul țițeiului Brent și structura fiscală internă, rezultă că în următoarele aproximativ două săptămâni prețul motorinei ar putea urca teoretic, în lipsa unor înțelegeri stat-companii, până în jurul valorii de 9,78 lei pe litru.

Este un nivel care marchează o creștere de peste un leu față de estimarea actuală și apropie piața de un prag psihologic extrem de sensibil: 10 lei pe litru”.

De ce prețurile la benzinărie sunt mari și continuă să crească atunci când petrolul este ieftin

În ultimele zile, cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut, iar mulți consumatori interpretează acest lucru ca pe un semnal că și prețurile la pompă ar trebui să se reducă. În realitate însă, tocmai în această perioadă, motorina din România continuă să se scumpească.

- Publicitate -

Pentru numeroși șoferi, situația pare greu de explicat și apar frecvent suspiciuni legate de comportamentul companiilor petroliere sau de modul în care sunt stabilite prețurile. Explicația este însă, în mare parte, una tehnică și ține de mecanismul de întârziere al pieței.

Prețurile din benzinării reflectă costurile din trecut, nu evoluțiile din ultimele zile. Dacă petrolul se ieftinește astăzi, efectul nu poate fi văzut imediat la pompă, deoarece carburantul aflat acum în vânzare a fost deja produs sau importat la prețuri stabilite anterior. Cu alte cuvinte, piața carburanților funcționează cu o anumită inerție.

Atunci când petrolul se scumpește, majorările se văd rapid la pompă. În schimb, când cotațiile scad, efectul apare cu întârziere, iar diferența de ritm alimentează impresia că ieftinirile nu ajung niciodată la fel de repede la consumatori precum scumpirile.

- Publicitate -

Prețurile petrolului au continuat să crească joi, în ciuda faptului că principalele țări au fost de acord să elibereze o cantitate record de petrol din rezervele strategice, în încercarea de a reduce impactul războiului din Iran.