WhatsApp va lansa conturi pentru minorii cu vârste de sub 13 ani, controlate de adulți

WhatsApp va lansa, în viitorul apropiat, conturi pentru minorii cu vârste de sub 13 ani, care să fie asociate cu conturile de adulți. În acest fel, părinții vor decide setările de confidențialitate, de la cine pot primi copiii mesaje și cine îi poate adăuga în grupuri. Conturile administrate de părinți vor fi implementate în lunile următoare.

La configurarea contului pentru minori, părintele trebuie să-l asocieze cu propriul său cont. Pentru accesarea noilor opțiuni și setări de control parental, părintele trebuie să seteze și să introducă un cod PIN parental pe dispozitivul copilului. Astfel, părintele este singurul care poate accesa și modifica setările de confidențialitate din contul copilului său.

După configurare, ambele conturi vor fi controlate de părinte, care va putea decide cui permite să îi contacteze copilul sau să îl adauge în grupuri.

WhatsApp dă asigurări că toate conversațiile personale rămân confidențiale și protejate prin criptare integrală, ceea ce înseamnă că nimeni nu le poate vedea sau asculta.

Sursa: Biziday