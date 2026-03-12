- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

WhatsApp va lansa conturi pentru minorii cu vârste de sub 13 ani, controlate de adulți

Corina Matei
Autor: Corina Matei
semn whatsapp
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Envato

WhatsApp va lansa, în viitorul apropiat, conturi pentru minorii cu vârste de sub 13 ani, care să fie asociate cu conturile de adulți. În acest fel, părinții vor decide setările de confidențialitate, de la cine pot primi copiii mesaje și cine îi poate adăuga în grupuri. Conturile administrate de părinți vor fi implementate în lunile următoare.

- Publicitate -

La configurarea contului pentru minori, părintele trebuie să-l asocieze cu propriul său cont. Pentru accesarea noilor opțiuni și setări de control parental, părintele trebuie să seteze și să introducă un cod PIN parental pe dispozitivul copilului. Astfel, părintele este singurul care poate accesa și modifica setările de confidențialitate din contul copilului său.

După configurare, ambele conturi vor fi controlate de părinte, care va putea decide cui permite să îi contacteze copilul sau să îl adauge în grupuri.

- Publicitate -

WhatsApp dă asigurări că toate conversațiile personale rămân confidențiale și protejate prin criptare integrală, ceea ce înseamnă că nimeni nu le poate vedea sau asculta.

Sursa: Biziday

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Copiii nu vor mai acces online la vape, alcool și jocuri de noroc. Proiectul care poate salva generații

Marius Nica Marius Nica -
Doi deputați USR de Prahova, Marius-Felix Bulearcă și George-Nicolae...

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -