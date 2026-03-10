Incendiu puternic în Băneşti. O locuinţă a luat foc

Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de marţi, 10 martie 2026, în localitatea Bănești. O locuință a luat foc și, pe lângă ea, încă două anexe. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale.

- Publicitate -

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate progresiv trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj SMURD, aparținând Detașamentului de Pompieri Câmpina și Gărzii de Intervenție Băicoi”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Potrivit informațiilor de la fața locului, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta la o locuință și două anexe gospodărești. Suprafața totală afectată era de aproximativ 300 de metri pătrați, pompierii depunând eforturi pentru localizarea incendiului.

- Publicitate -

Din fericire, evenimentul nu a fost soldat cu victime. Pompierii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor și la alte locuințe învecinate, salvând bunuri materiale și animale din gospodăriile afectate.