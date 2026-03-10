- Publicitate -
Crimă la Băicoi. Un bărbat și-a ucis în bătaie prietenul de pahar

Marius Nica
banda politia nu treceti
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a ucis în bătaie prietenul de pahar. Crima s-a petrecut la Băicoi, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.

Apel la 112

Potrivit IPJ Prahova, în seara zilei de 3 martie 2026, în jurul orei 22:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au fost sesizați prin 112 de către o femeie că, pe o stradă din localitate, în fața unui imobil, se află o persoană în stare de inconștiență.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani, din Băicoi, care nu prezenta semne vitale.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind constatat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, pentru necropsie.

Conflict la băutură, care a dus la deces

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că, în noaptea de 28 februarie spre 1 martie 2026, victima s-ar fi aflat la locuința unui bărbat de 42 de ani, tot din Băicoi. Pe fondul consumului de alcool, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, iar victima a fost ucisă în bătaie.

În baza probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 42 de ani, iar ulterior Tribunalul Prahova a dispus măsura arestării preventive față de acesta. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanței, suspectul se numește Marian Iancu Furlan.

