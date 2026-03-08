Weekend cu temperaturi de primăvară la Ploiești. Cum va fi vremea în Prahova

Primul weekend de primăvară a adus temperaturi de peste 17 grade Celsius la Ploiești. Vremea frumoasă se va menține și săptămâna viitoare. La munte rămâne în vigoare avertizarea de risc însemnat de avalanșe.

Duminică, 8 martie, vremea rămâne caldă în Prahova, unde se vor înregistra temperaturi de primăvară, mult mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă.

La Ploiești sunt anunțate temperaturi de 12–15 grade Celsius, iar de săptămâna viitoare temperaturile minime vor avea valori pozitive, de 1–2 grade Celsius.

Atmosfera se va menține însorită, iar vântul nu își va face simțită prezența. Meteorologii au anunțat că „regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”.

Cum va fi vremea la munte

La munte, în Prahova, sunt posibile averse, în special la altitudini de peste 2000 de metri. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 7 grade Celsius, în timp ce valorile minime vor fi de aproximativ –4 grade Celsius.

Vremea se va încălzi și mai mult de săptămâna viitoare, când mercurul din termometre va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius

Din cauza temperaturilor mai ridicate față de cele normale, la munte rămâne în vigoare avertizarea de risc ridicat de avalanșe. (Detalii AICI)