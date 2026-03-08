Accident în Urlați. Un șofer beat a lovit mai multe mașini FOTO

Un accident s-a produs noaptea trecută, pe o stradă din orașul Urlați. Potrivit martorilor, un șofer a lovit trei mașini parcate, pe care le-a avariat.

UPDATE

Potrivit IJP Prahova, polițiștii au fost sesizați pe 7 martie 2026, în jurul orei 21:40, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Zambilelor, în orașul Urlați.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că, un bărbat de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Zambilelor din orașul Urlați, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care era staționat pe partea dreaptă, ulterior răsturnându-se.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Șoferul va fi cercetat penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Știrea inițială

Polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto și l-au dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Un cititor ne-a trimis imagini de la locul accidentului: