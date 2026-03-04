- Publicitate -
Trafic rutier restricționat pe strada Democrației din Ploiești. Se plombează gropi

Traficul rutier este restricționat în această după-amiază pe strada Democrației, în zona podului de la Gara de Sud, din cauza lucrărilor de plombare a gropilor de sub pasaj.

Potrivit autorităților, circulația este deviată de polițiștii locali către Bulevardul Independenței.

Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative și să circule cu prudență în zonă.

Reamintim că Observatorul Prahovean derulează campania ”Raportează o groapă” prin care cititorii pot semnala craterele din Ploiești și nu numai.

