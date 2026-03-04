Permis „suspendat din sistem” dacă nu plătești amenda

Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a explicat miercuri, 4 martie 2026, cum va funcționa noul sistem prin care șoferii cu amenzi rutiere neplătite rămân fără permis.

- Publicitate -

Șoferii au la dispoziție 90 de zile pentru achitarea amenzii. În acest interval există un termen inițial de 15 zile în care șoferul poate contesta sancțiunea sau poate plăti la jumătate din minimul amenzii.

Dacă amenda nu este achitată în termenul de 3 luni, primăria va introduce în platforma la care acum se lucrează, în maximum 2 zile, măsura de suspendare a dreptului de a conduce.

- Publicitate -

Despescu a precizat că, deși nu se ridică fizic permisul, persoana care este depistată conducând va avea dosar penal.

Conform explicațiilor MAI, se aplică câte o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei amendă, în condițiile în care un punct-amendă valorează în prezent 202 lei.

Amenda poate fi achitată „oricând” iar după plată, primăria are obligația ca în 2 zile să opereze ridicarea suspendării în platformă .

- Publicitate -

Noile reguli vor intra în vigoare în șase luni, iar procedura de aplicare urmează să fie stabilită prin hotărâre de guvern.