În ce situație se află cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai din cauza războiului Orientul Mijlociu

Un grup de 28 de elevi români din Focșani, însoțiți de două cadre didactice, rămân în prezent blocați în Dubai după ce autoritățile Emiratelor Arabe Unite au decis închiderea spațiului aerian ca urmare a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

- Publicitate -

Elevii, care se aflau într-o excursie în Emiratele Arabe Unite și ar fi trebuit să se întoarcă în țară sâmbătă, nu au putut pleca din cauza suspendării zborurilor internaționale. În urma deciziei autorităților din regiune, zborurile comerciale au fost anulate, iar traficul aerian nu a fost reluat.

Potrivit declarațiilor secretarului de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, elevii se află într-o locație sigură, sunt bine și au fost cazați într-un hotel din apropierea aeroportului, unde li se asigură condiții adecvate până la identificarea unei soluții de repatriere. Autoritățile educaționale sunt în contact permanent cu grupul prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

- Publicitate -

Oficialul a subliniat că, în ciuda situației tensionate din regiune, copiii nu sunt în pericol imediat și starea lor de sănătate este bună. Reprezentanții Ministerului Educației au menționat că sunt coordonate toate acțiunile necesare pentru revenirea acestora în siguranță în România.

Părinții elevilor, îngrijorați inițial de incertitudinea legată de întoarcerea acasă, păstrează legătura cu copiii și cu autoritățile, iar autoritățile consulare românești din regiune monitorizează situația și oferă sprijin grupului.

Situația survine pe fondul unor tensiuni majore din Orientul Mijlociu, care au dus la perturbări ale traficului aerian în mai multe state din Golf, afectând mii de turiști și cetățeni români aflați în zonă.