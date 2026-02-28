Salvamont Prahova avertizează: Risc MARE de avalanșă la peste 1800 m

Sâmbătă, 28 februarie 2026, Salvamont Prahova a publicat o avertizare conform căreia la altitudini mari riscul de avalanșă este MARE, iar în unele locuri chiar FOARTE MARE.

- Publicitate -

„În perioada următoare, vremea va fi în încălzire, cu temperaturi pozitive chiar și la altitudini mari, favorizând producerea avalanșelor”, au explicat reprezentanții Salvamont.

Explicația riscului a fost dată tot de salvamontiști: „S-au format plăci de vânt și cornișe de mari dimensiuni, care se pot desprinde, iar pe văile de abrupt s-au acumulat cantități impresionante de zăpadă, de peste 2-3 m. Pe aceste văi, riscul producerii avalanșelor este FOARTE MARE, de gradul 5 din 5”.

- Publicitate -

Salvamont Prahova sfătuiește turiștii să nu se aventureze pe trasee de mare altitudin e și să nu schieze în afara pârtiilor amenajate.