Salvamont Prahova avertizează: Risc MARE de avalanșă la peste 1800 m

Corina Matei
Foto cu caracter ilustrativ

Sâmbătă, 28 februarie 2026, Salvamont Prahova a publicat o avertizare conform căreia la altitudini mari riscul de avalanșă este MARE, iar în unele locuri chiar FOARTE MARE.

„În perioada următoare, vremea va fi în încălzire, cu temperaturi pozitive chiar și la altitudini mari, favorizând producerea avalanșelor”, au explicat reprezentanții Salvamont.

Explicația riscului a fost dată tot de salvamontiști: „S-au format plăci de vânt și cornișe de mari dimensiuni, care se pot desprinde, iar pe văile de abrupt s-au acumulat cantități impresionante de zăpadă, de peste 2-3 m. Pe aceste văi, riscul producerii avalanșelor este FOARTE MARE, de gradul 5 din 5”.

Salvamont Prahova sfătuiește turiștii să nu se aventureze pe trasee de mare altitudin e și să nu schieze în afara pârtiilor amenajate.

