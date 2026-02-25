- Publicitate -
Ruta feroviară Ploiești-București, printre cele mai aglomerate din țară. Aproape 2 milioane de călători în 2025

Ștefan Vlăsceanu
Ruta feroviara Ploiești-București continuă să fie una dintre cele mai aglomerate din țară. În 2025, aproape 2 milioane de persoane au călătorit între cele două orașe, potrivit unei statistici a Autorității pentru Reformă Feroviară făcută publică de clubferoviar.ro

Ruta București Nord – Ploiești Sud a înregistrat 959.197 de călători, în timp ce pe segmentul București Nord – Ploiești Vest au fost contabilizați 914.376 de pasageri. Cum municipiul are două gări principale, Gara Ploiești Sud și Gara Ploiești Vest, traficul cumulat pe cele două relații ajunge la 1.873.573 de călătorii.

Prin comparație, în 2024, traficul total pe cele două legături feroviare a fost de 1.754.447 de călătorii (878.202 pe relația cu Ploiești Sud și 876.245 pe relația cu Ploiești Vest), ceea ce indică o creștere semnificativă de la un an la altul.

În clasamentul național realizat de Club Feroviar, cele mai aglomerate rute rămân București Nord – Constanța (1.659.060 călători în 2025), București Nord – Aeroport Henri Coandă (1.505.914) și București Nord – Brașov (1.430.836). Cu toate acestea, dacă este analizat cumulativ, traficul feroviar dintre București și Ploiești depășește fiecare dintre aceste relații luate individual.

Volumul ridicat de pasageri confirmă statutul Ploieștiului drept principal oraș de navetă din zona de nord a Capitalei, trenul rămânând una dintre cele mai utilizate opțiuni de transport pentru cei care fac zilnic drumul între Prahova și București.

