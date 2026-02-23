- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu la o casă din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
cauza incendiu

Pompierii au fost solicitați în această după amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Mesteacănului din Ploiești. 

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, flăcările au cuprins acoperișul locuinței, însă intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fiu lichidat la scurt timp de la izbucnire.

„La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, cu trei autospeciale de stingere și Detașamentul 2 Ploiești, cu o ambulanță SMURD.

- Publicitate -

Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului locuinței, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Nu au existat posibilități de propagare la casele învecinate”, au transmis reprezentanții ISU.

În urma cercetărilor s-a stabilit că focul a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat corespunzător.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -