Incendiu la o casă din Ploiești

Pompierii au fost solicitați în această după amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Mesteacănului din Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, flăcările au cuprins acoperișul locuinței, însă intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fiu lichidat la scurt timp de la izbucnire.

„La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, cu trei autospeciale de stingere și Detașamentul 2 Ploiești, cu o ambulanță SMURD.

Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului locuinței, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Nu au existat posibilități de propagare la casele învecinate”, au transmis reprezentanții ISU.

În urma cercetărilor s-a stabilit că focul a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat corespunzător.