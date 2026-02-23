Tramvai implicat într-un accident în centrul Ploieștiului. O femeie a fost rănită

Un accident rutier în care a fost implicat un tramvai și care s-a soldat cu rănirea unei persoane a avut loc luni în jurul prânzului, pe strada Ștefan Greceanu din Ploiești.

Potrivit cercetărilor polițiștilor, o femeie de 30 de ani, în timp ce conducea un tramvai pe strada Ștefan Greceanu, din direcția strada Nicolae Bălcescu către strada Gheorghe Doja, ajunsă la intersecția cu strada Neagoe Basarab, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 30 de ani.

În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa în aceeași direcție.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 30 de ani, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Toți conducătorii de vehicule implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.