Incendiu violent la Gornet-Cricov: o femeie de 90 de ani a fost găsită decedată

Un incendiu puternic a izbucnit, în această dimineață, la o locuință din comuna Gornet-Cricov, sat Gornet-Cricov.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere – una de la Punctul de Lucru Apostolache și una de la Garda de Intervenție Urlați – precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifestau generalizat, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Totodată, existau informații potrivit cărora o persoană ar fi putut fi surprinsă în interiorul locuinței, astfel că a fost constituită imediat o echipă de căutare-salvare. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de prăbușirea acoperișului imobilului.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au continuat operațiunile de căutare. Din păcate, în interiorul casei a fost descoperită o femeie în vârstă de aproximativ 90 de ani, decedată.

În urma verificărilor, potrivit ISU Prahova, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum deteriorat.