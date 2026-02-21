Câte brățări de monitorizare are Poliția Prahova și în ce cazuri pot fi aplicate

Poliția Prahova are, în prezent, 413 kit-uri de monitorizare electronică, utilizate în cadrul măsurilor dispuse de autorități în cazuri prevăzute de lege.

La nivelul IPJ Prahova au fost alocate 413 kit-uri de monitorizare electronică. Aceste dispozitive sunt utilizate în situațiile în care se emit ordine de protecție provizorii sau ordine de protecție care prevăd montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În cazul ordinelor de protecție provizorii, măsura este dispusă de organele de poliție, iar în cazul ordinelor de protecție, de instanțele de judecată.

Brățările electronice pot fi montate și în alte situații prevăzute de lege, respectiv la punerea în aplicare a măsurii controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauțiune sau a arestului la domiciliu.

Sistemul de monitorizare electronică are rolul de a asigura respectarea restricțiilor impuse prin aceste măsuri, în special în cazurile de violență domestică, unde ordinul de protecție stabilește limite clare privind apropierea agresorului de victimă.

Numărul de 413 kit-uri indică nivelul de dotare al Poliției Prahova în contextul extinderii sistemului de monitorizare electronică la nivel național, un instrument care a devenit tot mai utilizat în ultimii ani pentru creșterea gradului de protecție a victimelor și pentru supravegherea persoanelor aflate sub măsuri preventive.