Zăpada a pus la pământ solariile din Balta Doamnei. Fermierii vorbesc despre pierderi de sute de mii de euro

Episodul de iarnă severă a produs pagube importante legumicultorilor din Balta Doamnei, Prahova. Din cauza zăpezii abundente, care în unele zone a format un strat de peste jumătate de metru, peste 10% din suprafața acoperită cu solarii și sere din comună a fost distrusă.

Greutatea uriașă a zăpezii a rupt folia de protecție, iar structurile de rezistență, inclusiv cele metalice, au fost grav afectate. În multe cazuri, stâlpii de susținere au fost smulși din pământ. Pagubele sunt estimate la zeci de mii de lei pentru fiecare fermier afectat.

„În câteva zile urma să plantăm. Acum nu mai avem unde”

Cristi Olaru este unul dintre legumicultorii grav afectați de ninsoarea abundentă.

„Sunt solarii de cinci ani făcute, solide, structură de lemn, însă au cedat pentru că a fost zăpadă foarte mare, în jur de 60 de centimetri. Paguba se ridică la 10.000 – 15.000 de euro. Grav este că în câteva zile urma să plantăm, acum nu mai avem unde”, ne-a povestit legumicultorul.

Mai mulți localnici s-au trezit dimineața cu solariile la pământ. Acum se întreabă ce vor face și unde vor planta răsadurile deja pregătite.

„S-a adunat foarte multă zăpadă pe el și l-a dărâmat. Solarul a fost solid, pe structură de țeavă, cu contre, dar nu a rezistat. Sunt 700 de metri pătrați de solar afectați. Acum să vedem dacă vom primi despăgubiri, pentru că aici era toată munca noastră”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Florin Lazăr.

Autoritățile evaluează pagubele. Fermierii speră la despăgubiri

Reprezentanții Primăriei au început evaluarea pagubelor în teren și urmează să trimită dosarele către Prefectura Prahova. Și ISU a fost informat cu privire la situația din Balta Doamnei.

Oamenii păgubiți sunt disperați, pentru că muncesc încă de la începutul lunii ianuarie pentru a avea răsadurile pregătite. Mulți riscă acum să rămână cu plantele produse, în care au investit muncă, cheltuială și efort considerabil.

„E un moment critic pentru legumicultorii din Balta Doamnei. Se pregăteau să planteze răsadurile, dar zăpada le-a rupt solariile și le-a pus la pământ. Acum nu au unde planta, iar refacerea înseamnă un efort financiar foarte mare.

Împreună cu colegii mei de la primărie facem evaluări în teren, le vom centraliza și le vom trimite către instituțiile abilitate. Sperăm ca producătorii noștri să fie despăgubiți, având în vedere că este vorba de o calamitate naturală”, ne-a declarat Alexandru Vasile, primarul comunei Balta Doamnei.

Teama unui nou val de ninsori

Legumicultorii care au scăpat fără pagube produse de căderile masive de zăpadă trăiesc acum cu teama unui nou episod de iarnă severă. Mai ales că pentru weekend sunt anunțate din nou ninsori și ploaie înghețată, care ar putea produce alte distrugeri în gospodăriile din Balta Doamnei.