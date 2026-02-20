Electrica informează că toate avariile au fost remediate în Prahova

Vineri, 20 februarie 2025, la ora 12:50, ISU Prahova a transmis o informare a Electrica în care se afirmă că „toate avariile au fost remediate și nu mai există consumatori fără curent electric”.

În informarea anterioară, din cursul dimineții, trei localități din Prahova figurau încă fără curent electric: Cheia, Valea Călugărească și Valea Cucului, unde erau afectate aproape 800 de gospodării. Potrivit unei informări oficiale, avariile din zonele respective erau dimineață „în cercetare”.

Reamintim că, în urma episodului de vreme severă, miercuri dimineață erau nealimentate 59 de localități din Prahova, cu aproape 90.000 de gospodării afectate.