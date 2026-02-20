- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Electrica informează că toate avariile au fost remediate în Prahova

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Întreruperi curent Prahova
foto cu caracter ilustrativ

Vineri, 20 februarie 2025, la ora 12:50, ISU Prahova a transmis o informare a Electrica în care se afirmă că „toate avariile au fost remediate și nu mai există consumatori fără curent electric”.

- Publicitate -

În informarea anterioară, din cursul dimineții, trei localități din Prahova figurau încă fără curent electric: Cheia, Valea Călugărească și Valea Cucului, unde erau afectate aproape 800 de gospodării. Potrivit unei informări oficiale, avariile din zonele respective erau dimineață „în cercetare”.

Reamintim că, în urma episodului de vreme severă, miercuri dimineață erau nealimentate 59 de localități din Prahova, cu aproape 90.000 de gospodării afectate.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -