Copaci doborâți de vânt la Seciu

Pompierii prahoveni au intervenit în această seară în cartierul Seciu din Boldești Scăeni pentru degajarea mai multor copaci doborâți de vânt.

În urma intervenției, au fost îndepărtați cinci copaci căzuți care blocau drumul de acces.Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„Intervenția a avut loc în contextul avertizării meteorologice Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabilă până mâine, la ora 12:00. Echipajele ISU Prahova rămân mobilizate și pregătite să intervină în sprijinul populației, pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.

Recomandăm cetățenilor să evite deplasările neesențiale, să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor sau a stâlpilor de electricitate și să se informeze permanent din surse oficiale privind evoluția condițiilor meteo.

De asemenea, le reamintim că informații suplimentare privind modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei fiipregatit.ro sau prin descărcarea aplicației de mobil DSU”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.