Prahova, județul unde fiecare al patrulea locuitor e pensionar

Într-un județ a cărei populație totală este de aproximativ 700.000 de locuitori, 188.391 dintre aceștia sunt oficial „la pensie” în ianuarie 2026, potrivit ultimei raportări a Casei Naționale de Pensii Publice. Statistic vorbind, aproximativ 25% dintre prahoveni, adică fiecare al patrulea locuitor al județului e pensionar.

În ianuarie 2026, în România au fost înregistrați 4.583.267 de pensionari, care au primit pensii în valoare totală de 12,91 de miliarde de lei (aproximativ 2,54 de miliarde de euro).

În clasamentul județelor după numărul de pensionari, Prahova se situează pe locul al treilea în țară, după București (467.225 de pensionari), ca număr de persoane beneficiare ale sistemului public de pensii.

Județele cu cei mai mulți și cei mai puțini pensionari

Cea mai mare populație de pensionari se regăsește în București și în marile centre economice sau foste zone industriale:

București: 467.225 de pensionari;

Timiș: 152.185 de pensionari;

Prahova: 188.391 de pensionari;

Cluj: 178.616 pensionari;

Iași: 151.103 pensionari;

La polul opus se află județe cu o populație mai redusă sau cu un profil demografic diferit:

Covasna: 44.398 de pensionari;

Tulcea: 45.016 pensionari;

Giurgiu: 51.236 de pensionari;

Ialomița: 52.172 de pensionari;

Sălaj: 52.754 de pensionari.

Pensia medie în Prahova, în ianuarie 2026, a fost de 3.017 lei, iar valoarea totală a plăților efectuate către beneficiari a fost de 568.410.651 lei.

Rata șomajului în Prahova

În același timp, datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că rata șomajului înregistrat în Prahova în decembrie 2025 a fost de 2,21%, una dintre cele mai scăzute din regiune. Aceasta lucru înseamnă că, dintre cele aproximativ 265.000 de persoane active în câmpul muncii, doar 5.857 erau în evidențele AJOFM ca persoane fără loc de muncă.

Dacă adunăm numărul persoanelor care beneficiază de pensii în județul Prahova (188.391), cu cel al persoanelor angajate (aproximativ 265.000) și șomerii oficiali (5.857), rămâne un grup de aproximativ 241.000 de locuitori care nu apar în statisticile muncii sau pensiilor.

Aceștia sunt în principal copii, adolescenți, studenți și persoane inactive , adică oameni care nu lucrează și nici nu primesc pensie.

O treime din populația județului Prahova nu face parte din piața muncii, iar aceste cifre se încadrează în tendința națională: la nivelul României, aproximativ 40–45% din populație este activă în muncă, circa 25% pensionari, iar restul tineri sau inactivi.