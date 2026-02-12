A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de 4,50 milioane de euro

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 12 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).
Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia partenera a Loteriei Romane, amparcat.ro si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei.
Acesta este primul câștig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.
Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 09.11.2025 si a fost in valoare de 49.149.676,24 lei.
Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.
Rezultatele loto din 12 februarie 2026:
- Joker: 27, 6, 9, 22, 18 +11
- Noroc Plus: 300940
- Loto 5 din 40: 20, 29, 14, 25, 2, 19
- Super Noroc: 830570
- Noroc: 2024955
- Loto 6 din 49: 26, 6, 4, 10, 29, 7