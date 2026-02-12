- Publicitate -
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de 4,50 milioane de euro

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap
loto

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 12 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia partenera a Loteriei Romane, amparcat.ro  si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei.

Acesta este primul câștig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 09.11.2025 si a fost in valoare de 49.149.676,24 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

Rezultatele loto din 12 februarie 2026:

  • Joker:  27, 6, 9, 22, 18 +11
  • Noroc Plus: 300940
  • Loto 5 din 40:  20, 29, 14, 25, 2, 19
  • Super Noroc:  830570
  • Noroc: 2024955
  • Loto 6 din 49:  26, 6, 4, 10, 29, 7

