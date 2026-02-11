Statul român pune sub supraveghere specială rafinăria Petrotel Lukoil și benzinăriile rușilor

Statul român pregătește punerea sub supraveghere specială a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, inclusiv Rafinăria Petrotel Lukoil. Sancțiunile aplicate de SUA gigantului petrolier riscă să ducă la oprirea activității rafinăriei Petrotel Ploiești și a celor circa 300 de benzinării locale ale Lukoil, scrie Profit.ro.

- Publicitate -

Din această cauză Guvernul a adoptat pe 2 decembrie 2025 o ordonanță de urgență care îi permite să instituie, din proprie inițiativă, un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici.

Ordonanța prevede că Guvernul poate desemna supraveghetori care să monitorizeze activitatea subsidiarelor românești ale Lukoil, „în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu persoane și/sau entități desemnate (sancționate – n.r.), care fac obiectul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România″ și care să avizeze toate tranzacțiile și plățile externe ale acestora, scrie sursa citată.

- Publicitate -

Acum, este pregătită instituirea regimului de supraveghere extinsă asupra companiilor Petrotel Lukoil SA (operatoarea rafinăriei omonime), Lukoil România SRL (care operează benzinăriile), Lukoil Lubricants East Europe SRL (care distribuie lubrifianți) și Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam Olanda Sucursala București, care deține o participație de 87,8% la concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră și este și operator al perimetrului.

De asemenea, este pregătită numirea ca supraveghetor la cele patru societăți a lui Ion-Bogdan Bugheanu. Surse din piață spun că Bugheanu este consilier la cabinetul ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

„Oprirea rafinăriei Petrotel poate conduce la perturbări majore în lanțul de distribuție național al carburanților”

Petrotel Lukoil SA și Lukoil România SRL au un rol important în fabricarea produselor rezultate din prelucrarea țițeiului și în comerțul cu combustibili, asigurând stocurile de urgență de țiței și produse petroliere, cât și în asigurarea pieței interne cu produse petroliere. Petrotel Lukoil dețin e aproximativ 18% din obligația de stocare a României, respectiv aproximativ 23% din piața produselor petroliere.

- Publicitate -

„Oprirea rafinăriei Petrotel poate conduce la perturbări majore în lanțul de distribuție național al carburanților, după cum urmează: – ar fi afectată aprovizionarea stațiilor de distribuție și a depozitelor regionale, Lukoil România deținând 321 de stații de distribuție și 5 depozite regionale; – ar apărea disfuncționalități în fluxurile logistice – transport auto, feroviar, livrări către benzinării, capacități de import și preluare din porturi/terminal petrolier; – ar exista riscul apariției de insuficiențe locale sau regionale în aprovizionarea cu motorină și benzină.

Întreruperea aprovizionării stațiilor poate conduce la volatilitatea prețurilor la pompă, cu efecte directe asupra consumatorilor, a pieței de retail a carburanților, și pot crea presiuni suplimentare asupra operatorilor economici și a transportatorilor. În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă″, se menționează într-un document consultat de jurnaliștii sursei citate.

Citeşte ştirea integrală pe Profit.ro