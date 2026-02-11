- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Deschisă de puțin timp, deja au loc lucrări de reparații pe A7 Ploiești-Focșani

Ștefan Vlăsceanu
a7 ploiesti focsani
foto caracter ilustrativ

Deschisă de puțin timp circulației, deja au loc primele lucrări pe A7, între Ploiești și Focșani. Zeci de balize antiorbire au fost distruse, asfaltul s-a lăsat pe alocuri, iar panourile fonoabsorbante s-au mișcat din poziție, potrivit agerpres.ro.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, cele mai numeroase probleme au fost sesizate pe loturile 1 și 2, Buzău-Vadu Pașii-Râmnicu Sărat.

„Lot 1 şi 2 Buzău-Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (panouri antiorbire lipsă), Lot 1 Buzău – Vadu Paşii, drum legătură nod Buzău nord cu sens giratoriu DJ 203K (tasare locală 3 cm), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat, pasaj DJ 220 (tasări la nivelul rampelor de racordare cu podul), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (refacerea marcajelor rutiere longitudinale în strat gros, precum și remedierea defectelor apărute la placa de beton în zona canalizării), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (defecțiuni partea carosabilă), Lot 2 Ploieşti-Buzău (25 balize antiorbire desprinse, sistem curgere a apelor pluviale căzut), Lot 3 Ploieşti-Buzău (35 balize antiorbire desprinse, indicator tip panou de presemnalizare parcare desprins), Lot 1 Ploieşti-Buzău (sisteme panouri fonoabsorbante deplasate)”, a transmis, pentru Agerpres, DRDP Buzău.

Tasări locale au mai fost sesizate pe Lotul 4 Mândrești Munteni-Focșani și în zona unor pasaje rutiere.

„Toate aceste defecțiuni au fost semnalate constructorului și mare parte dintre ele remediate, având în vedere faptul că lucrările sunt în garanție”, au mai precizat reprezentanții DRDP Buzău.

La începutul lunii februarie, DRDP Buzău a anunțat restricții de trafic, cu închiderea temporară a unor benzi, după ce au fost programate intervenții pe A7, pe raza județelor Buzău și Vrancea.

