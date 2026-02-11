Mesajul de mulțumire pentru salvamontiștii din Sinaia, după un accident grav la schi. Turistul a fost preluat de elicopter

Salvamontiștii din Sinaia au primit un mesaj de mulțumire după intervenția promptă în cazul unui accident grav de schi. În urma accidentului, turistul a fost preluat de elicopter.

- Publicitate -

Schiorul își pierduse cunoștința în urma unei căzături la viteză mare și suferind un traumatism cranio-cerebral.

„Nu există satisfacție profesională mai mare pentru noi decât un astfel de mesaj precum cel atașat acestei postări…

- Publicitate -

Accidentul de schi avusese loc cu câteva zile în urmă în Valea Dorului, vineri, fusese unul foarte grav. Căzătură teribilă la viteză mare (fără impact cu alt schior sau alt element decât solul), traumatism cranio-cerebral cu pierdere de conștiență”, a transmis Salvamont Sinaia pe pagina de Facebook.

Salvamontiștii recomandă apelul la 112 sau la dispeceratul 0-SALVAMONT

„Alarmă pe mai multe canale (aici atragem atenția la apelul de salvare, folosiți 112 sau Dispeceratul 0-SALVAMONT, nu numerele private ale salvatorilor din agenda personală- se poate pierde mai mult timp astfel).

Intervenție rapidă: prim-ajutor, imobilizare completă, transport cu snowmobilul către stația superioară a Gondolei Carp, – de la Dispeceratul 1400 se face în acest timp solicitare de elicopter, transfer pe cablu până la Cota 1400, reevaluare și re-stabilizare la cabinetul medical alături de echipajul aero medicalizat SMURD sosit la 1400, intubare, transfer la elicopter, decolare către spital.”

- Publicitate -

Weekend greu pentru salvamontiști

„A urmat un weekend greu pentru noi, cu activitate intensă dar și cu gânduri sumbre, căci zvonurile care ne parveneau de la accidentatul de vineri erau tare tare pesimiste.

Duminica a fost cea mai grea, suna cel mai rău cu putință , și zău dacă la 2000, în puținele momente de respiro (13 acțiuni de salvare în 01.02.26, deci efort, adrenalină și timp pe măsură), ei bine în Refugiul nostru n-a plutit mai toată ziua decât tristețea…

Și probabil nu e zi mai bună decât ziua de azi, Ziua Internațională a Salvatorilor de Pârtie, pentru a face public mesajul care a ajuns la noi luni seară, a doua zi, și care sincer, a făcut să ne bubuie inimile de fericită surpriză, și de enormă satisfacție profesională și umană”, a adăugat Salvamont Prahova.

- Publicitate -

Mesajul transmis de prietenul victimei pentru Salvamont Sinaia

„Vă scriu pentru a vă mulțumi în mod sincer pentru intervenția promptă și profesională în cazul accidentului de schi petrecut vineri, sub telescaunul Dorului, accident în urmă căruia victima a fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD.

Am urcat în telescaun la aproximativ un minut după ce prietenul meu a căzut, iar în doar câteva minute am observat echipa Salvamont coborând către el. În momentul în care am ajuns la locul accidentului, deja îl urcați pe targă pentru transport.

Modul în care s-a acționat a fost impecabil, iar acest lucru ne-a oferit multă încredere într-un moment extrem de dificil.

- Publicitate -

Având două leziuni axonale, a fost intubat până aseară. Acum, deși este confuz, oferă informații corecte, întreabă de oamnii cu care a fost la schi, telefon, portofel, etc… Este stabil și probabil o să își revină fără multe complicații.

Mulțumim!”