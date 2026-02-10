Întârzieri mari de trenuri pe ruta Ploiești–București

Trenurile care au circulat marți dimineață pe ruta Ploiești–București au înregistrat întârzieri semnificative, unele de până 90 de minute.

Un cititor care a plecat din Gara de Sud cu trenul 5030, la ora 6:26, a ajuns în București la 8:41, cu o întârziere de aproximativ 70 de minute.

„Șeful de tren ne-a spus că se circulă pe un singur fir, după ce locomotiva trenului de Chișinău s-a defectat și a blocat linia”, ne-a transmis cititorul.

Pe portalul mersultrenurilor.ro, trenurile care au plecat din gara de Sud în această dimineață au ajuns în Gara de Nord din București cu întârzieri cuprinse între 30 și 82 de minute.