Accident pe DN1 la Comarnic provocat de un șofer beat criță. A fost reținut

Un bărbat în vârstă de 54 de ani care s-a urcat beat criță la volan a provocat un accident rutier duminică pe DN1, pe raza orașului Comarnic. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii au fost sesizați despre producerea evenimentului de alți participanți le trafic.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că un autoturism care circula pe DN1, condus de un bărbat de 54 de ani, din direcția Ploiești către Brașov, a acroșat un alt autoturism care se afla staționat în parcarea aferentă sensului de mers.

Accidentul rutier s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, fără victime omenești.

Conducătorul auto implicat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.