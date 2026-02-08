Cum avansează Centura Bușteni – Azuga: filmare recentă de pe șantierul care va decongestiona DN1

Noi imagini de pe șantierul Centurii Bușteni – Azuga au fost publicate pe conturile pasionaților de infrastructură. Pe contul Sky Scraper RO se găsește o filmare realizată vineri, 6 februarie 2026, în care sunt prezentate imagini cu stadiul lucrărilor.

Centura Bușteni – Azuga va avea 9,4 km și este gândită pentru a reduce timpii de deplasare pe Valea Prahovei, acolo unde mii de mașini rămân blocate pe DN1 în weekend și în perioadele aglomerate. Investiția are o valoare de aproximativ 844 de milioane de lei, iar durata estimată a lucrărilor este de 30 de luni.

Proiectul este realizat în parteneriat cu CNAIR și finanțat prin Programul Operațional de Transport.

Traseul cuprinde patru segmente și include lucrări majore: viaducte, pasaje peste calea ferată, poduri peste râul Prahova, subtraversări, consolidări de versanți și zone de albie, plus mai multe girații care vor asigura legătura cu DN1, notează economedia.ro.

Lucrarea trebuie finalizată în decembrie 2027.