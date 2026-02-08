DN1, noul „drum al morții”. Este cel mai periculos din țară

DN1 este „noul drum al morții”, dacă ne luăm după numărul de accident rutiere grave care s-au petrecut în 2025. Numărul evenimentelor rutiere produse pe DN1 l-a depășit pe cele produse pe DN2 care, odată cu deschiderea Autostrăzii Moldovei, a devenit mult mai sigur.

Pe DN 1, într-un singur an, au fost 425 de accidente, 48 de oameni au murit, iar peste 600 au fost răniți.

DN1, drumul care leagă Bucureștiul de nord vestul țării are porțiuni vechi de peste 120 de ani. Deși a fost modernizat treptat, nu a fost reconfigurat pentru volumul mare de trafic.

În topul negru al accidentelor urmează DN2, care ani la rând a fost supranumit „drumul morții” și care până recent se plasa pe primul loc. Deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei a salvat sute de vieți.

Urmează DN6, șoseaua pe care recent și au pierdut viața într un accident de microbuz 7 suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, Paok

„Principalele cauze ale accidentelor rutiere pe drumurile naționale au fost nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității vehiculelor, nerespectarea distanței între vehicule precum și alte preocupări de natură a distrage atenția”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR pentru observatornews.ro.