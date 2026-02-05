Cine sunt echipele din Ploiești care concurează pe scena uneia dintre cele mai mari competiții de robotică din România

Ploieștiul va fi, în perioada 7–8 februarie 2026, unul dintre centrele importante ale educației tehnologice din România. La Sala Sporturilor „Olimpia” se desfășoară Etapa Regională Sud-Est a Campionatului FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai prestigioase competiții de robotică educațională dedicate elevilor de liceu. Observatorul Prahovean prezintă membrii celor mai importante echipe de robotică din Ploiești și povestea din spatele muncii lor.

Orașul este reprezentat de trei echipe de robotică cu rezultate remarcabile la nivel național și internațional: infO(1)Robotics, BraveBots și Eastern Foxes – echipe care demonstrează că performanța în tehnologie se construiește prin muncă, perseverență și spirit de echipă.

infO(1)Robotics – aproape un deceniu de performanță și inovație

Fondată în aprilie 2018 de elevi ai Colegiului Național „I. L. Caragiale” din Ploiești, infO(1)Robotics a pornit ca un grup de pasionați de tehnologie dornici să învețe cum se construiește, de la zero, un robot de competiție.

Primii ani au însemnat teste, eșecuri, schițe refăcute și multe ore petrecute în laborator, dar și primele participări la competițiile FIRST Tech Challenge. Odată cu experiența, au venit și rezultatele: Inspire Award, Control Award, Design Award, clasări în topul rankingurilor și calificări constante la etapele naționale.

Între 2020 și 2022, echipa s-a consolidat atât tehnic, cât și ca impact în comunitate. Membrii au organizat ateliere STEM, demonstrații pentru alți elevi și evenimente educaționale, devenind un reper local în robotică.

Un moment definitoriu a fost participarea la Campionatul Mondial FIRST din Houston, unde infO(1)Robotics a primit Judges’ Choice Award, urmată de o clasare de top la Chicago Robotics Invitational, alături de echipe din întreaga lume.

Astăzi, infO(1)Robotics este mai mult decât o echipă: este o comunitate de elevi, mentori și alumni care lucrează constant, sezon după sezon, pregătind noi generații și continuând o poveste construită pe curiozitate, rigoare și dorința de a merge mai departe.

BraveBots – de la un vis din 2016 la titlul de campioană europeană

BraveBots, echipa Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, a luat naștere în 2016, din dorința elevilor de a demonstra că tehnologia poate fi și un instrument social, nu doar unul competițional.

Primele sezoane au fost dedicate învățării și formării unei culturi solide de echipă. Între 2018 și 2021, BraveBots a crescut pas cu pas, acumulând experiență tehnică și construind o comunitate activă în jurul valorilor FIRST.

După 2022, echipa a intrat într-o etapă de maturitate, obținând premii Inspire și Connect, participări constante la etape naționale și regionale, dar și o implicare puternică în proiecte educaționale. Un exemplu este SenseMaps, un proiect finanțat european, dedicat realizării de hărți tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Apogeul a venit în sezonul 2024–2025, când BraveBots a ajuns la European Premier Event, unde a concurat cu 96 de echipe din întreaga lume. Rezultatul:

Inspire Award I – cel mai prestigios premiu al competiției – și Winning Alliance Captain, titlu care a consacrat echipa drept campioană europeană.

Pentru BraveBots, performanța nu înseamnă doar trofee, ci și formarea de oameni: elevi care învață să construiască, să conducă, să comunice și să creeze impact real în comunitate.

Eastern Foxes – un parcurs solid, încununat cu podium mondial

Eastern Foxes a debutat în FIRST Tech Challenge în sezonul Ultimate Goal, concentrându-se inițial pe dezvoltarea competențelor de bază și pe construirea unei structuri organizaționale solide.

Progresul a fost constant:

Freight Frenzy – Innovate Award I la regională

PowerPlay – Think Award I la regională

CenterStage – Design Award II la regională și Motivate Award II la națională

Sezonul Into the Deep a marcat confirmarea valorii echipei. Eastern Foxes a fost Căpitanul Alianței Finaliste atât la regională, cât și la națională, obținând Control Award I de două ori consecutiv.

Aceste rezultate au dus la calificarea la Campionatul Mondial FIRST din Houston, unde echipa a obținut Think Award I și a încheiat competiția pe locul III mondial, în alianță cu echipa CSH – un rezultat excepțional pentru o echipă din România.

Ploieștiul, un pol al educației STEAM

Participarea echipelor infO(1)Robotics, BraveBots și Eastern Foxes la etapa regională FIRST Tech Challenge de la Ploiești confirmă faptul că orașul a devenit un adevărat hub al educației STEAM.

Publicul este invitat să descopere, în perioada 7–8 februarie 2026, la Sala Sporturilor „Olimpia”, roboți construiți de elevi, meciuri spectaculoase și povești care arată cum pasiunea pentru tehnologie poate schimba destine și comunități.

