A apărut un nou indicator pe drumurile naționale din zona frontierelor României

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP) Timișoara a anunțat montarea unor indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, în apropierea graniței cu Serbia.

Șoferii, avertizați că le poate crește factura de telefonie mobilă

Potrivit drumarilor, panourile au rolul de a-i atenționa pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele de telefonie din Serbia, chiar dacă utilizatorii nu părăsesc teritoriul României. În astfel de situații pot apărea costuri suplimentare pe factura de telefon, în special pentru date mobile.

Reprezentanții DRDP Timișoara recomandă verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei mobile, pentru a evita taxările nedorite.

Drumurile unde s-au montat panourile de avertizare

Indicatoarele au fost deja amplasate sau sunt în curs de montare pe următoarele drumuri naționale din zona de frontieră: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga,DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche

Autoritățile atrag atenția că fenomenul de roaming involuntar apare frecvent în zonele de frontieră, acolo unde semnalul operatorilor străini este mai puternic decât cel al rețelelor din România.