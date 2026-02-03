UDMR îi cere lui Bolojan scăderea taxelor după protestele după protestele din Harghita

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) a anunțat marți decizia de a nu mai susține majorarea taxelor și impozitelor locale, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale și adresat premierului Ilie Bolojan și partenerilor de coaliție.

Reprezentanții UDMR justifică această schimbare de poziție prin „furia și dezamăgirea” resimțite de cetățeni ca urmare a noilor niveluri ale taxelor locale aplicate în 2026, ce în multe orașe au crescut semnificativ, cu peste 80% față de anul precedent.

În mesajul oficial, partidul minoritar la guvernare, care inițial a fost de acord cu majorările, solicită prim-ministrului Bolojan ca autoritățile locale să fie permise să reducă impozitele la nivelurile prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor locale și să reintroducă scutiri fiscale pentru categoriile vulnerabile, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile afectate de scumpiri.

UDMR propune chiar ca aceste modificări să fie adoptate prin decret guvernamental de urgență, pentru a veni imediat în sprijinul populației.

Anunțul vine după protestele de sâmbătă din Harghita, unde peste 2.000 de persoane s-au arătat nemulțumiți de creșterea taxelor și eliminarea unor facilități fiscale.