Măsuri de siguranță la meciul Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia de pe Arena Ilie Oană

Marți, 3 februarie 2026, pe Arena Ilie Oană din Ploiești, cu începere de la ora 16:00, se va desfășura meciul de fotbal dintre Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia. Pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești, în colaborare cu celelalte instituții, va lua măsuri speciale cu privire la accesul spectatorilor pe stadion și, la nevoie, va restricționa traficul.

Cum se va face accesul spectatorilor la meciul de pe Ilie Oană

pentru Tribuna 0 și Tribuna 1 – prin strada Stadionului

pentru Tribuna 2 – prin strada Mihai Bravu,

pentru Peluza 1 – prin strada Alexandru Vlahuță,

pentru Peluza 2, sectoarele destinate gazdelor – prin strada Mihai Bravu.

Intrarea suporterilor echipei oaspete în incinta stadionului se va face pe Strada Latină.

Reguli generale de acces

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, spectatorii vor putea intra începând cu ora 14:00, pe baza biletelor și abonamentelor puse la dispoziție de către clubul organizator, care a comunicat că va deschide toată arena.

Accesul suporterilor, urmărirea respectării măsurilor de securitate, îndrumarea și supravegherea persoanelor în interiorul arenei sportive se realizează, potrivit legii, de către agenții societății de pază și protecție, contractată de organizator.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și desfășurării jocurilor sportive, partida de fotbal a fost declarată cu grad mediu de risc”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei. Din acest motiv, participanții la eveniment pot fi supuși unor controale corporale, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor interzise de lege ce pot pune în pericol siguranța spectatorilor.

„Conform prevederilor legale incidente, persoanelor aflate în stare vădită de ebrietate sau care comit fapte de tulburare a ordinii publice, înainte sau în timpul desfășurării jocului sportiv, li se va interzice accesul pe stadion, fiind sancționate contravențional. De asemenea, nu este permisă introducerea în incinta arenei a băuturilor alcoolice. Potrivit legislației în vigoare, organizatorul are obligația să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă în arena sportivă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic”, se mai arată în același comunicat.

Recomandări pentru spectatori: