- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Bătut din gelozie. Un bărbat din Provița de Jos a fost reținut

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina politie noaptea
foto caracter ilustrativ

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din localitatea prahoveană Provița de Jos a fost reținut pentru 24 de ore după ce l-a bătut pe un altul în vârstă de 40 de ani. 

- Publicitate -

Conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fondul geloziei, disputată fiind chiar femeia care a apelat numărul 112.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Valea Doftanei, în urma activităților operative desfășurate, au identificat și reținut un bărbat bănuit de comiterea unor acte de violență pe raza comunei Provița de Jos, județul Prahova.

- Publicitate -

La data de marți seară, în jurul orei 21:00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o femeie, cu privire la faptul că, un bărbat din comuna Provița de Jos ar fi fost agresat de o persoană.

Din primele verificări a reieșit că victima, un bărbat de 40 de ani, în timp ce se afla împreună cu o femeie, ar fi fost lovit, cu pumnul în zona capului de un bărbat de 33 de ani din aceeași localitate, pe fondul unui conflict mai vechi.

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării altei măsuri preventive.

- Publicitate -

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Spitalul din Câmpina, în criză. Săli de chirurgie goale. La ATI, apa e cărată cu găleata

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Spitalul Municipal din Câmpina nu se mai fac...

Cât câștigă șefii instituțiilor care au lăsat 100.000 de prahoveni fără apă

Marius Nica Marius Nica -
De cinci zile, 100.000 de locuitori din Prahova și...

În “atelierul” lui Moș Crăciun de la CONCORDIA, magia sărbătorilor are miros de cozonac

Oana Stoica Oana Stoica -
Pe centura de vest a Ploieștiului, în Brutăria Organizației...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -