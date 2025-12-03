Bătut din gelozie. Un bărbat din Provița de Jos a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din localitatea prahoveană Provița de Jos a fost reținut pentru 24 de ore după ce l-a bătut pe un altul în vârstă de 40 de ani.

Conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fondul geloziei, disputată fiind chiar femeia care a apelat numărul 112.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Valea Doftanei, în urma activităților operative desfășurate, au identificat și reținut un bărbat bănuit de comiterea unor acte de violență pe raza comunei Provița de Jos, județul Prahova.

La data de marți seară, în jurul orei 21:00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o femeie, cu privire la faptul că, un bărbat din comuna Provița de Jos ar fi fost agresat de o persoană.

Din primele verificări a reieșit că victima, un bărbat de 40 de ani, în timp ce se afla împreună cu o femeie, ar fi fost lovit, cu pumnul în zona capului de un bărbat de 33 de ani din aceeași localitate, pe fondul unui conflict mai vechi.

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării altei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.