Locul în care dependențele își pierd puterea (VIDEO)

clinica

La nici o oră de București și mai puțin de 20 de minute de centrul Ploieștiului, Clinica Independent din Bucov este locul în care dependențele își pierd puterea, iar oamenii își regăsesc controlul. (VIDEO la finalul textului)

Aici, fiecare caz primește o soluție adaptată, indiferent cât de adânc este hăul din care pornește. Ce face însă această clinică diferită de toate celelalte?

Răspunsul începe acolo unde se opresc explicațiile convenționale. Urmărește declarațiile emoționante ale unor oameni care se luptă din răsputeri să reia controlul asupra propriilor destine. (P)

