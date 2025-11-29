Accident cu trei mașini pe Șoseaua Nordului din Ploiești

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, duminică după-amiaza, pe Șoseaua Nordului din Ploiești. Un bărbat de 83 de ani a fost transportat la spital în urma impactului.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 29 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Nordului din municipiu.

​Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un bărbat de 83 de ani ar fi condus un motociclu înregistrat în municipiul Ploiești pe Aleea Brebenei și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, pe Șoseaua Nordului către Bulevardul Republicii.

​În urma coliziunii, autoturismul a fost proiectat pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 31 de ani.

​În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 83 de ani, care a fost transportat la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

​Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

​Polițiștii continuă cercetările în vederea clarificării tuturor împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.