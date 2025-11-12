Scumpiri la carburanți: Motorina a depășit 8 lei/litru în Ploiești

Carburanții s-au scumpit a patra oara de la începutul lunii noiembrie. La unele benzinării din Ploiești, motorina standard a depășit pragul psihologic de 8 lei/litru. Scumpirea carburanților vine într-o perioadă în care sărbătorile de iarnă se apropie, iar acest lucru ar putea influența și prețurile altor produse.

Potrivit aplicației monitorulpreturilor.info, dezvoltată de Consiliul Concurenței, cea mai ieftină motorină se vinde la Ploiești, la stațiile Petrom de pe Șoseaua Vestului și de pe strada Andrei Mureșanu, cu 7.95 lei/litru.

Prețurile carburanților la Ploiești, potrivit datelor centralizate de Consiliul Concurenței:

Benzină standard: 7.5 lei/litru Lukoil strada Mărășești, 7,53 lei/litru Rompetrol Cantacuzino, 7,55 lei/litru, Mol strada Poștei, 7,5 lei/litru, Lukoil Mihai Bravu, 7,58 lei/litru OMV Șoseaua Vestului, 7,59 lei/litru Rompetrol Bariera București, 7,52 lei/litru, Petrom Vest, 7,52 lei/litru, Petrom Cina, 7,51 lei/litru, Rompetrol Republicii, 7,55 lei/litru, Mol strada Ștrandului.

Benzină premium: 8,02 lei/litru Lukoil Mărășești, 8,16 lei/litru Romeptrol Cantacuzino, 8,27 MOL Poștei lei/litru, 8,2 lei/litru Lukoil Mihai Bravu, 8,31 lei/litru OMV Vest, 8,22 lei/litru Rompetrol Bariera București, 8,09 lei/litru Petrom Vest, 8,09 lei/litru Petrom Cina, 8,27 lei/litru Romeptrol Republicii, 8,27 lei/litru MOL Ștrandului,

Motorină standard: 7,98 lei/litru Lukoil Mărășești, 8 lei/litru Rompetrol Cantacuzino, 8,02 lei/litru MOL Poștei, 7,98 lei/litru Lukoil Mihai Bravu, 8,02 lei/litru OMV Vest, 8,02 lei/litru Rompetrol Bariera București, 7,95 lei/litru Petrom Vest, 7,95 lei/litru Petrom Cina, 7,99 lei/litru Rompetrol Republicii, 8,02 lei/litru Mol Ștrandului.

Motorină Premium: 8,34 lei/litru Lukoil Mărășești, 8,56 lei/litru Rompetrol Cantacuzino, 8,56 MOL Poștei, 8,34 lei/litru Lukoil Mihai Bravu, 8,58 lei/litru OMV Vest, 8,37 lei/litru Petrom Vest, 8,37 lei/litru Petrom Cina, 8,58 lei/litru Rompetrol Republicii.