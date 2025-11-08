Tânăr din Prahova, dat în urmărire internațional, adus în țară

Cinci persoane pe numele cărora erau emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea au fost aduse în țară în această săptămână. Printre acestea, se numără și un bărbat din Prahova, dat în urmărire internațională pentru furt.
„A fost adus în țară un bărbat, de 29 de ani, din Prahova, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Acesta a fost adus din Regatul Unit al Marii Britanii, având emis pe numele său, de către Judecătoria Vălenii de Munte, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani”, au transmis reprezentanții IGPR.
Polițiștii au adus în țară și o femeie în vârstă de 31 de ani, din Mehedinți, urmărită internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceasta a fost adusă din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Târgoviște, un mandat de arestare preventivă.
De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 36 de ani, din Sibiu, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tăierea fără drept de arbori. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Mediaș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 9 luni.
Totodată, a fost adus în țară un bărbat, de 36 de ani, din Bacău, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Regatul Belgiei, având emis pe numele său, de către Judecătoria Onești, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 8 luni.
Pe 6 noiembrie a fost adus în țară un bărbat, de 44 de ani, din Brașov, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Acesta a fost adus din Regatul Unit al Marii Britanii, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanța, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani.