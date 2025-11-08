Accidente de muncă în Prahova. Cercetări în 62 de cazuri în octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna octombrie 2025, 316 acţiuni de control în domeniul de competenţă.

- Publicitate -

În timpul controalelor au fost aplicate sancțiuni contravenționale constând în avertismente sau, în situaţiile în care s-a constatat ca faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate în luna octombrie 2025 fiind de 660.000 lei.

În domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 163 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 530.500 lei.

- Publicitate -

Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă au depistat 22 persoane care prestau muncă nedeclarată şi au sancţionat 9 angajatori cu amenzi în valoare totală de 430.000 lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost efectuat un număr de 153 controale, aplicându-se 23 amenzi în valoare de 129.500 de lei.

Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 62 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

- Publicitate -

De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a echipament de muncă pentru că exista pericol de accidentare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova vă reamintește faptul că, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare, termenul pentru trecerea de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2025.

Toți angajatorii sunt invitați să finalizeze înrolarea în REGES Online până la sfârșitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală.

- Publicitate -

Totodată, reamintim și răspunderea contravențională pe care o generează neconformarea, având în vedere faptul că nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termen legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.