Eveniment

Trafic blocat la ieșirea din Ploiești spre Tătarani. Accident pe pod

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident pod tatarani

Traficul rutier la ieșirea din Ploiești spre Tătărani este blocat din cauza unui accident rutier care a avut loc pe pod. 

Potrivit participanților la trafic, în coliziune ar fi fost implicate trei autoturisme. Momentan nu se cunosc informații despre existența victimelor.

Traficul rutier este blocat atât pe sensul de ieșire din Ploiești cât și pe cel de intrare.

UPDATE: Potrivit Poliției, rănile suferite de ocupanții celor trei mașini sunt superficiale, nefiind necesar transportul la spital. Evenimentul rutier va fi soluționat ca accident cu pagube materiale.

