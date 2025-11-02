Procedură simplificată la plata amenzilor. Ce s-a schimbat

Toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi plătite într-un cont unic național, a anunțat Ministerul Finanțelor printr-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor fi emise în format electronic și vor conține coduri QR care vor permite plata online a amenzii.

Concret, Guvernul României a adoptat pe 30 octombrie normele de aplicare a Legii 203/2018, privind plata amenzilor contravenționale.

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. Aducem un element de bază din administrația publică la zi, pentru că nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă. Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic și titlul electronic, punând bazele unui sistem modern și transparent care va eficientiza colectarea și, cel mai important, va respecta timpul și resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ce se schimbă concret

Până acum, cei care primeau o amendă trebuiau să afle contul instituției care a aplicat-o și, de multe ori, să meargă fizic la bancă sau la un ghișeu pentru plată.

Odată cu noile norme, va fi introdus un cont unic național, în care se vor putea plăti toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis.

De asemenea, documentele emise de autorități (procesele-verbale de constatare a contravențiilor) vor putea fi emise și gestionate electronic. Acestea vor conține și coduri QR, care vor permite plata instantanee a amenzii, online – inclusiv prin telefon.

Noul sistem va fi testat întâi pentru amenzile de circulație aplicate de agenții Ministerului Afacerilor Interne, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte tipuri de amenzi.

Cum vor fi distribuite sumele plătite

Sistemul digital va asigura automat și distribuirea banilor către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de locul de domiciliu al persoanei amendate.

Prin această măsură, Guvernul face un pas important în direcția digitalizării serviciilor publice, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile statului.