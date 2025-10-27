- Publicitate -
Un tânăr beat a provocat un accident în Poenarii Apostoli

Un tânăr în vârstă de 23 de ani este cercetat penal după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident rutier în weekend, în Poenarii Apostoli. 

Potrivit Poliției, accidentul a a avut loc seara trecută, în jurul orei 20.15, la intrarea în Poenarii Apostoli dinspre Gorgota.

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Gorgota, în timp ce conducea un autoturism ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism.

În urma impactului, autoturismul condus de tânăr a fost proiectat într-un autoturism, care, la rândul său, a lovit un stâlp de iluminat public.

Evenimentul s-a soldat cu avarierea celor trei vehicule implicate.

Conducătorul auto de 23 de ani a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

