Lucrări pe DN1 în Prahova. Se va circula alternativ

Autor: Ștefan Vlăsceanu
lucrari dn1
foto caracter ilustrativ

Traficul rutier se va desfășura alternativ, pe câte o bandă a fiecărui sens de mers pe DN1, în zona localității Bănești, timp de șase zile.

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 – 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste Râul Prahova, în zona localității Bănești, se vor efectua lucrări de întreținere curentă la podurile, pasajele, podețele, tunelurile și zidurile de sprijin, urmând să fie restricționat traficul alternativ pe câte o bandă a fiecărui sens de circulație.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră și să nu execute manevre care ar putea pune în pericol siguranța traficului.

